Surf électrique, maillot de bain thermosensible... les objets tendance de l'été

Cet été, de nombreux Français vont emplir les plages de l’Hexagone à la recherche de détente mais aussi de sensations fortes. La rédaction de TF1 a fait un petit tour des objets immanquables à tester pour les vacances.

Cela commence tout d’abord par une innovation qui va ravir les amateurs de glisse : le surf électrique. Doté d’une petite manette reliée à une montre et de deux turbines qui vrombissent, le surf électrique est moins polluant et plus facile à appréhender que le ski nautique et garantit de jolies sensations, pouvant aller jusqu’à une vitesse maximum de 35 km/h.