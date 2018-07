Tapis rafraîchissant, gourde de voyage : ces objets qui vont aider vos animaux à moins souffrir de la chaleur

Régulièrement en France l'été, les urgences des cliniques vétérinaires sont saturées en raison des grosses chaleurs. Et pour cause : les animaux sont beaucoup plus sensibles que les humains aux variations de températures. Et même si votre animal est en parfaite santé, restez vigilants : chaque été, des animaux décèdent suite à un coup de chaud. Alors pour parer à tout drame, nous vous avons préparer une série d'objets qui viendront aider votre animal à se désaltérer correctement.





Le bol qui reste frais. Grâce à cette gamelle qui se remplit par le dessous, et par les cristaux minéraux qu'elle contient, le bol d'eau de votre animal restera frais. Idéal pour l'aider à bien rester hydraté pour toute la journée, d'autant que cette fraîcheur en continue limitera la prolifération des bactéries. Comptez environ 20 euros pour ce bol de la marque Cooling bowl, que vous trouvez facilement dans les magasins dédiés aux animaux.