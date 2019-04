Prix du gaz, retraites, nouveaux billets... ce qui change en mai pour votre portefeuille

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) appliquée aux carburants peut légèrement différer d'une région à l'autre. Une nouvelle grille, applicable à partir de mai, contient des évolutions concernant uniquement l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cette seule région, cette taxe passe ainsi pour le diesel à 60,48 centimes par litre (au lieu de 60,75 ct/l jusqu'ici), pour le SP95-E5 et le SP98 à 68,87 ct/l (au lieu de 69,02 ct/l) et pour le SP95-E10 à 66,87 ct/l (au lieu de 67,02 ct/l).





Cette taxe reste en revanche inchangée dans les autres régions, à respectivement 62,64 ct/l, 70, 04 ct/l et 68 ct/l en Ile-de-France ; 59,40 ct/l, 67,29 ct/l et 66,29 ct/l en Corse et à 60,75 ct/l, 69,02 ct/l et 67,02 ct/l pour l'ensemble des autres régions.