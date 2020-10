Taxation des voitures en fonction du poids : quels sont les modèles concernés ?

L'exécutif envisage de durcir le malus sur les émissions de CO2, en ajoutant une taxe portant cette fois sur le poids du véhicule. Dans le viseur, les SUV et les berlines haut de gamme pesant plus de 1,8 tonne (ou 1 800 kg). Au-dessus de ce seuil, la taxe sera de 10 euros par kilogramme.



Voulue par la ministre de la Transition écologique, cette taxe devait initialement concerner les véhicules de plus de 1,4 tonne, soit un tiers des voitures neuves vendues dans l'Hexagone. Mais sous la pression de Bercy et des constructeurs automobiles, Matignon a relevé ce seuil afin d'épargner les marques tricolores, comme la Peugeot 3008 ou la Renault Kadjar.



Pour les experts, la mesure vise avant tout à éliminer les véhicules les plus pollueurs des zones urbaines. En revanche, les voitures électriques en seront exonérées quel que soit leur poids. Enfin, le gouvernement planche sur des ajustements pour les voitures hybrides et pour les familles nombreuses ayant besoin de véhicules spacieux. Son entrée en vigueur est prévue en 2022.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.