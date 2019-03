VIDÉO - Taxe sur les ordures ménagères : pourquoi a-t-elle autant augmenté ces dernières années ?

Que la collecte et le traitement des poubelles prenne la forme d'une taxe ou d'une redevance, le sentiment que les tarifs se sont envolés ces dernières années est souvent justifié. Les déchets eux-mêmes en seraient généralement la cause, selon un rapport du Sénat faisant l'état des lieux du financement de la collecte et du traitement des déchets en 2014.





Reconnaissant un "renchérissement de ce service", les auteurs y précisaient en effet que "la quantité d’ordures ménagères produites par habitant a doublé entre 1960 et le début des années 2000, dépassant les 350 kg", avant de légèrement diminuer à 300 kg, très probablement en raison de la multiplication des déchetteries où les habitants amènent directement une partie de leurs déchets. Résultat, à l'échelle de la France, "le coût annuel [des différents services additionnés, NDLR] était passé de 1,9 milliard d'euros à 7,4 milliards d'euros par an entre 1990 et 2010".