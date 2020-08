Tendance : jamais sans ma gourde !

La gourde est l'un des objets stars de l'été, surtout par ces fortes chaleurs. Elle est devenue un incontournable, notamment pour des raisons écologiques. La gourde permet, en effet, de limiter la consommation de bouteilles en plastique. On en trouve partout, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Les ventes explosent. Mais comment son image a-t-elle radicalement changé ?



