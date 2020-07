Tendance : les baskets entrent au musée

Dans l'Hexagone, une paire de chaussures vendue sur deux est une paire de basket. Certaines deviennent des objets de collection qui s'arrachent parfois jusqu'à un demi-million d'euros aux enchères. Des modèles iconiques auxquels le musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux consacre une exposition, la plus grande jamais organisée en Europe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.