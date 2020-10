Fraudes bancaires : pourquoi les clients sont-ils de moins en moins remboursés ?

Elles sont l'objet de nombreux détournements. On parle de votre carte de crédit, et plus particulièrement de vos données bancaires. Rien qu'en 2020, près de 580 millions d'euros ont ainsi été dérobés, et un Français sur vingt a déjà été piraté. "Trois fois 999 euros... Je n'ai jamais validé ces sommes-là de ma propre main", confie à TF1 un retraité, victime d'un escroc en ligne qui, en tout, lui a volé 3.600 euros. Sa banque refuse de le rembourser.