TGV Ouigo : le secret des petits prix du train low-cost de la SNCF

Tout d’abord, le recyclage. Les Ouigo ne sont pas des trains neufs, loin de là même. Ce sont en fait d’anciens TGV classiques refaits de fond en comble : des vis aux voitures, tout y passe pendant quatre mois. Et à l’arrivée, ce TGV Ouigo pourra accueillir davantage de passagers : 634, au lieu de 507, soit 25% de places en plus ! Un chiffre qui passe par l'abandon de la première classe et de ses 28 larges siège. Tous les wagons sont des deuxième classe avec 40 sièges classiques. Adieu aussi le wagon bar.

Enfin, dernier secret : des trajets plus nombreux. "Une des recettes du succès pour diminuer nos coûts, c'est passer d'une rame TGV qui roule 6 à 7h à une rame qui roule 12 à 13h de façon à faire plus de trajets, proposer plus de voyages. Et pour pouvoir faire 12 à 13h de voyages tous les jours, il faut du coup entretenir nos rames la nuit", souligne à TF1 Stéphane Rapebach, directeur général Ouigo

Résultat : avec seulement 34 rames de TGV, Ouigo a transporté 18 millions de passagers l'année dernière. Et pourrait atteindre les 25 millions cette année. De quoi attendre en position de force l'arrivée de la concurrence. D’autant que de nouvelles destinations vont faire leur apparition cette année, comme par exemple Lyon.