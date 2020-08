Tourisme : les professionnels satisfaits de la saison à Villard-de-Lans

En plein cœur du Vercors, les télécabines n'en finissent pas de prendre de l'altitude. Cet été, les sommets de Villard-de-Lans (Isère) ont connu une fréquentation record, avec 40% de visiteurs de plus qu'en 2019 dans les remontées mécaniques. L'activité qui a attiré le plus de monde est le mountaincart. Avec 30% de fréquentation en plus, restaurateurs et hôteliers affichent presque complet. Les stations d'altitude misent sur l'été indien pour prolonger cette saison exceptionnelle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.