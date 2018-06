VIDÉO - Une minute pour tout savoir sur les soldes !

Chaque année, les soldes, qu'ils aient lieu en hiver ou en été, séduisent les Français. Ils sont en effet trois sur quatre à participer à ce déstockage massif tant attendu, selon un sondage Ipsos.





Les soldes trouvent leur origine grâce à l'apparition des Grands magasins. Avec la Révolution française, les corporations sont supprimées. Les commerces, qui étaient cloisonnés par spécialité, se modernisent. Les Grands magasins naissent ensuite au milieu du XIXe siècle et proposent différents produits sous la même enseigne, ce qui ne s'était jamais fait jusqu'alors.





"Le Petit Saint-Thomas", créé en 1830 par Simon Mannoury, en fait partie. L'homme d'affaires français a une vision différente du système de vente de traditionnelle de l'époque, qui reposait alors sur la négociation des prix. A l'opposé, son commerce propose aux clients des rayons approvisionnés en permanence avec des articles vendus à des prix fixes et affichés. Mais ce nouveau système donne lieu à un surplus de produits et donc à des invendus. C'est là que Simon Mannoury a l'idée du siècle. Il décide d'organiser un événement commercial pour écouler les stocks de la saison passée, à coup de prix cassés. La création du "Bon Marché" en 1852, du "Printemps" en 1865, du "Bazar de l’Hôtel de Ville" et de la"Samaritaine "en 1904 entraîneront la démocratisation de ce phénomène.