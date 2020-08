Vacances : agence traditionnelle ou particulier, quel choix pour la location d'une voiture ?

Cet été, les prix font le grand écart. Pour une semaine, louer une voiture familiale peut revenir à 300, 600, 800 voire même plus de 1.000 euros. Par exemple, à Paris, un SUV hybride peut coûter seulement 345 euros la semaine, en location en libre-service. Ces voitures de ville ne sont en principe pas du tout prévues pour la location longue durée mais cet été, la société Ubeeqo compte bien en profiter et casse les prix. Ni agence ni personnel, la voiture se débloque via une application.

Mais derrière ce tarif alléchant existe un hic. A ce prix-là, il n'est possible de rouler que durant 30 kilomètres, un forfait supplémentaire devant être payé en cas de dépassement, à savoir 194 euros pour 1.000 kilomètres, soit plus de 500 euros au total. "On s'est adapté, au départ c'était 1.000 km, ensuite nos abonnés ont pu dépasser cette limite en atteignant 3000 km, et aujourd’hui on ne bloque même plus la limite kilométrique car cela permet aux gens de se projeter vers des voyages beaucoup plus longs" explique à TF1 Yassir Cherkaoui, directeur des opérations chez Ubeeqo.

Pour la même prestation, le prix est lui de 752 euros pour une semaine avec une berline 5 places. Pour François Laurain, directeur commercial et marketing chez Europcar, si les prix sont plus élevés, c'est parce qu'il faut payer des loyers, des frais de personnel mais aussi parce que ses voitures sont très récentes : "Les véhicules de location courte durée ont entre 0 et 6 mois de vie, quand un véhicule entre particuliers aurait en moyenne neuf ans de vie. Potentiellement, une voiture qui a neuf ans présente plus de risques qu’un véhicule neuf et qui arrive d’un constructeur."