Vacances d'été : peut-on déjà préparer un voyage à l'étranger ?

Jeudi prochain, on devrait en savoir beaucoup plus sur la prochaine phase du déconfinement. Les mesures concernant les vacances d'été, l'ouverture des frontières et l'assouplissement de la règle des 100km sont parmi les plus attendues. De nombreux concitoyens aspirent à une météo idéale et des plages dorées pour la période estivale. Sans attendre, certains préparent déjà leur départ. Nos journalistes ont tenté l'expérience pour un voyage vers les Îles Baléares à Majorque.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.