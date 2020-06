Vacances d’été : que vont faire les Français ?

Neuf Français sur dix vont rester dans l'Hexagone, beaucoup plus que les autres années. Les régions Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes sont les plus demandées, même si les réservations sont toujours en retard, comme les autres destinations. Les types d'hébergements les plus privilégiés sont les vacances dans une maison de famille et en location. Ils devraient dépenser en moyenne 1 500 euros. Notre journaliste, Yann Hovine, nous explique tout en une minute.



