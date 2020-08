Vacances : la station d'altitude de Villard-de-Lans a fait le plein de touristes cet été

En plein cœur du Vercors, les télécabines n'en finissent pas de prendre de l'altitude. Cet été, les sommets de Villard-de-Lans (Isère) ont connu une fréquentation record, avec 40% de visiteurs de plus qu'en 2019 dans les remontées mécaniques. L'activité qui a attiré le plus de monde est le mountaincart (un petit véhicule tout terrain). Avec 30% de fréquentation en plus par rapport aux années précédentes, restaurateurs et hôteliers affichent presque complet. Les stations d'altitude misent sur l'été indien pour prolonger cette saison exceptionnelle.