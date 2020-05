Vacances : les deux Charentes offrent 100 euros aux touristes

Certains départements ont déjà pris de l'avance et anticipé le fait que les touristes allaient bientôt revenir. Pour qu'ils soient encore plus nombreux, la Charente et la Charente-Maritime vont distribuer des chèques-vacances de 100 euros à chaque visiteur cet été. L'enjeu est aussi majeur pour les foyers dont le pouvoir d'achat a souffert depuis le début de l'épidémie que pour les professionnels du tourisme.



