Vendredi 13 : la ruée des Français sur les jeux de hasard.

Ce vendredi matin, il y a du monde dans le bar-tabac de Jean-Paul à Orchies (Nord). En respectant la distanciation, les joueurs entrent un par un. Tous ont compris que l'essentiel aujourd'hui c'est de gratter. Faute de pouvoir aller dans les petits commerces, qui sont fermés, ou d'acheter un livre dans les librairies, beaucoup espèrent gagner treize millions d'euros au loto ou 64 millions d'euros à l'EuroMillions. Pour cette journée spéciale, les joueurs misent sur la chance.



Dehors, c'est le jour de marché sur la place. Vendeuse de fruits et légumes, Laeticia est en pleine forme ce matin. Et même si le chiffre treize lui porte bonheur, elle n'y croit pas. Guy, le philosophe, a décidé de gratter et espère gagner mais surtout rester en bonne santé. Comme à chaque fois, les Français profitent du vendredi 13 pour participer aux jeux de hasard, notamment le loto et les jeux de grattage. Le concept repose sur la notion de gain, de gros lot et de jackpot.