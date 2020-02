Vente aux enchères : votre grenier peut vous rapporter (très) gros

Par exemple, une huile sur toile de 1899, susceptible de se vendre entre 600 et 1.000 euros, a ainsi été dénichée chez un couple de retraités. Plus inattendu encore, deux pièces en or de 5 dollars se sont arrachées en salle de vente pour un prix total de 90.000 euros. Et pour cause, explique à TF1 le commissaire-priseur qui les a estimées : "Ce sont les premières pièces émises à la suite de la conquête de l'Ouest et la ruée vers l'or aux États-Unis. Il en existe aujourd'hui moins d'une vingtaine dans le monde". Une excellente affaire aussi pour ce professionnel, qui touche une commission d'environ 20% sur chaque article trouvant preneur.