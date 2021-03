Vinted, les bons plans et les pièges d'une appli de vide-dressing

L'an dernier, les confinements et les fermetures de magasin ont accentué la crise du textile et de l'habillement. Les ventes de vêtements neuf ont chuté de 20%. Les consommateurs se tournent désormais vers les sites de vente en ligne. Du plus ancien, eBay, en passant par leboncoin et ses 40 millions d'annonces jusqu'à Vestiaire Collective ou Videdressing qui jouent la carte du haut de gamme. Le fer de lance de ce phénomène, c'est Vinted. Cette application, fondée en 2008 par deux Lituaniens, s'est implantée dans treize pays, dont la France devenue son marché principal avec 16 millions d'abonnés, soit près d'un Français sur quatre. Un succès qui attire son lot de contrefaçons et d'arnaqueurs.