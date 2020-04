Votre assurance auto vous doit-elle de l’argent ?

L'association UFC-Que Choisir a fait les comptes. Les assureurs devraient percevoir un excédent de cotisations de 2,2 milliards d'euros. Elle interpelle publiquement le ministre de l'Économie et demande que ces sommes soient reversées aux assurés. Jusqu'à présent, seules trois mutuelles ont consenti une remise. La plupart souhaitent attendre la fin de l'année pour décider si elles feront ou non un geste commercial.



