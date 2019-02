VIDÉO - Votre prime d'activité n'a pas été versée : que faire ?

Si vous avez effectué une simulation mentionnant (toujours à titre indicatif) que vous êtes éligible à la prime d'activité et que vous avez fait la demande le 31 janvier au plus tard mais qu'aucun versement ne vous a été versé, il convient alors de contacter votre Caisse d'allocations familiales. Démarche possible en ligne depuis votre compte, par téléphone (un numéro différent pour chaque Caf) ou courrier postal.