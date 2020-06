Vrai ou faux : qui est riche en France ?

L'argent est en général un sujet tabou dans notre pays, mais un rapport publié ce mardi 9 juin nous en apprend un peu plus sur la richesse des Français. Selon le critère retenu par l'Observatoire des inégalités, combien faut-il gagner mensuellement pour être riche dans notre pays ? Qu'en est-il de l'âge des plus aisés ? Ces derniers s'enrichissent-ils au fil des années ? Éléments de réponse avec Pierre Gallaccio.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.