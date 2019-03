Placements : quand investir devient un plaisir

Un placement plaisir est un investissement qui associe plaisir et rendement, voire même défiscalisation. Il existe de très nombreuses idées originales pour diversifier ses placements tout en se faisant plaisir. Nous en détaillerons trois ici.





L’investissement dans le vin





Investir dans le vin peut constituer un placement plaisir intéressant, notamment via l’investissement dans un groupement foncier viticole (GFV), en achetant des parts dans un groupement foncier qui détient une portion de vignoble. Chaque part du GFV donne droit à la valeur d'un certain nombre de bouteilles du domaine tous les ans. Le détenteur de part peut être payé en argent sonnant et trébuchant mais aussi, s’il le souhaite, bénéficier de tarifs avantageux sur les bouteilles de son domaine.





Le rendement moyen de ce placement varie entre 1 % et 4 % par an, parfois beaucoup plus si l’on achète des bouteilles que l’on revend par la suite avec une belle plus-value. Le ticket d’entrée, relativement élevé, se compte le plus souvent en dizaine de milliers d’euros.





En termes d'impôts sur le revenu, il est possible de générer un déficit foncier rural pour compenser d'éventuels bénéfices fonciers urbains. Notez aussi que la valeur des parts représentatives de tels apports est exonérée de droits de succession à hauteur de 75 % dans la limite de 101 897 € et à hauteur de 50 % au-delà de ce seuil. Retrouvez notre dossier complet sur le groupement foncier viticole (GFV).





L’investissement dans les montres de collection





L’achat de montres et la constitution d’une collection est un autre exemple de placement plaisir. Sachez en effet que le marché des montres de collection a ses professionnels, ses ventes aux enchères spécialisées et même son argus.





L’investissement en direct est la meilleure des façons de se faire plaisir et de profiter de son investissement. Attention toutefois, pour espérer faire une belle plus-value, il est important d'éviter les modes et de miser exclusivement sur les plus grands horlogers, comme Patek Philippe, Rolex ou Jaeger-Lecoultre par exemple. Notez aussi que certains modèles sont recherchés pour leur ancienneté ou pour leur histoire. De manière générale, les montres de luxe d'occasion ont un grand potentiel d'appréciation.





Pour réussir votre investissement, assurez-vous que la montre est bien vendue avec son certificat d'authenticité et qu’elle est en excellent état. En effet, les réparations sur ce type de montres sont coûteuses. Prenez-en aussi particulièrement soin. L’usure, les réparations font baisser le prix de votre investissement.





Les montres de collection sont un placement à long terme, qui demande d’y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Il faudra en effet courir les salles des ventes, éplucher les sites Internet, etc. Les premiers prix commencent à 2 000€.





L’investissement dans les voitures de collection





Le marché des voitures de collection est particulièrement dynamique, les prix affichant depuis quelques décennies déjà une hausse quasi constante.





Pour réussir votre placement, il conviendra comme pour les montres de s’appuyer sur des marques et modèles prestigieux, ayant éventuellement une histoire (voiture ayant couru les 24 heures du Mans par exemple). L’état général du véhicule est également un facteur déterminant du prix. Il faut notamment veiller à ce que l’objet de votre convoitise soit conservé dans son état d’origine, sans modification majeure. Vous devrez également entretenir votre véhicule avec beaucoup de soin. Notez aussi que plus le kilométrage est faible, plus le prix sera élevé.





Pour quelques milliers d’euros, vous pouvez vous offrir une voiture de collection, avec vraisemblablement de gros travaux. Les modèles les plus courus s’échangent eux plusieurs centaines de milliers d’euros, voire millions.





L’investissement dans un véhicule de collection présente une fiscalisation attractive. En effet, lors de la revente du véhicule, vous êtes soumis au choix à l'imposition de la plus-value au régime général ou à une taxe forfaitaire de 5 % sur le montant total de la transaction. Vous en êtes totalement exonéré si la transaction est inférieure à 5 000 € ou si l’acheteur est un musée. Les voitures de collection présentent aussi un taux de TVA réduit à 5,5 % (ou à 0 pour un véhicule importé d’un pays de la Communauté Européenne) et bénéficient d’une exonération des droits de douanes. Découvrez nos 10 stratégies pour défiscaliser et payer moins d’impôts.