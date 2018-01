Vinaigre balsamique : comment démêler le vrai du faux ?

Il faut remonter la chaîne de production. Le vinaigre balsamique traditionnel vient de Modène, dans le nord de l'Italie. Il n'est fabriqué qu'avec du jus de raisins de la région cuits. La cuisson permet de concentrer le sucre pour éviter la transformation en alcool puis en... vinaigre. C'est pourquoi les producteurs préfèrent parler de condiment. Le jus doit ensuite rester au moins douze ans dans les tonneaux. Certains sont même gardés cinquante ans. Seules 85.000 bouteilles de ce vinaigre traditionnel sont produites par an dans toute la région, ce qui explique la cherté.





Le vinaigre balsamique que l'on trouve à quelques euros la bouteille est lui fabriqué dans des usines. Sa composition est un mélange de jus de raisins cuits et de vinaigre de vin classique, auquel on ajoute un colorant artificiel. Il ne reste que deux mois en tonneau et est produit en bien plus grande quantité.