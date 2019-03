VIDÉO - Virement en temps réel : les banques s'y mettent

Créditer un virement en 10 secondes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : les banques sont de plus en plus nombreuses à le proposer. Ce service de paiement instantané, baptisé TIPS (pour Target instant payment settlement) est en effet possible dans la zone euro depuis le 30 novembre. En France, le système -qui permet donc de ne pas avoir à attendre au minimum 24 heures pour qu'un virement soit effectif- a été proposé dès son lancement par le groupe BPCE, composé des enseignes de la Banque populaire et de la Caisse d'épargne.





Certaines de leurs homologues, comme la Société générale, le Crédit mutuel ou le CIC, leur ont emboîté le pas ces dernières semaines. D'autres banques devraient bientôt s'y mettre. BNP Paribas annonce ainsi sur son portail un déploiement "dans les prochaines semaines". Le projet serait également dans les tuyaux au Crédit agricole et à la Banque postale, selon nos confrères du Parisien.