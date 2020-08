Voici combien coûtera cette année la rentrée d'un élève de sixième

L'enquête est basée sur la visite de 170 points de vente : grandes enseignes, magasins spécialisés et commerce en ligne. En tout, plus de 10.000 prix relevés dans toute la France. Avec une hausse de 3,58%, le prix moyen des fournitures papetières est celui qui enregistre la plus grande hausse parmi les postes de dépenses. Sans oublier le coût des masques jetables, 180 euros par mois. Décryptage.

Le poste des fournitures papetières (cahiers, classeurs, etc.) augmente de 3,58 % pour s’établir à un montant de 48,89 euros. Là encore, les prix diffèrent selon le type de magasin : 45,54 euros en hypermarchés, 48,98 euros en supermarchés et 56,71 euros en magasins spécialisés. Le poste des fournitures non papetières (trousse, cartable, calculatrice, etc.) s’établit à 101,05 €, soit une augmentation de 0,68 % par rapport à 2019. Enfin, concernant le budget sport, s’élève à 47,64 euros.