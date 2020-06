Voici des astuces pour évaluer la fraîcheur du poisson que vous achetez au marché

Cela n’est un secret pour personne, les produits de la mer, c’est bon quand c’est frais. Or, une fois sur l’étal, connaître l’origine et la fraîcheur de la marée proposée à la vente n’est pas toujours tâche facile. Quel est son historique ? Est-elle vraiment saine ? Bien que la date de pêche ne figure pas sur l’étiquetage, certains facteurs, outre l’odeur, suffisent à mettre la puce à l’oreille. Mais encore faut-il les avoir à l'esprit.

Pour information, on considère qu’un poisson est extra-frais quand moins de 48 heures se sont écoulées entre son arrivée au port et la vente. Ça n’est évidemment pas le cas le plus répandu, le poisson, considéré comme correct, et que l’on trouve le plus en vente, étant en général passé par un ou plusieurs intermédiaires (mareyeur, marché de gros comme Rungis…) avec des temps d’attente et de transport plus ou moins longs. Débarqué il y a au moins 72h, il commence en général à montrer des signes de vieillissement sans conséquence notable sur le goût s’il est consommé cuit. En effet, plus encore que le délai de commercialisation, la bonne conservation (entre 0 et 4 °C) et la continuité de la chaîne du froid sont garantes de qualité du produit. Or, chaque maillon de la chaîne est soumis à une réglementation précise dont le suivi est vérifié par de nombreux contrôles.