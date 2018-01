Voiture au gaz naturel (GNV) : une alternative méconnue aussi écologique que l'électrique

Bien plus propre que l'essence ou le diesel, il est (encore) peu utilisé en France. Le gaz naturel pour véhicules (GNV) présente pourtant de solides arguments en faveur de l'environnement. Ce gaz, essentiellement composé de méthane (CH4), est identique à celui utilisé pour cuisiner ou chauffer un logement. Comparé à un moteur à essence, il permet de réduire les émissions de particules fines de 93%, celles des oxydes d'azote (NOx) de 52% et celles de C02 de 23%. Ce qui lui permet d'arborer une vignette Crit'air 1 et d'obtenir une carte grise à moitié prix, voire gratuite, dans la plupart des départements.





Mieux encore, quand il est issu de la fermentation des déchets agricoles ou des ordures ménagères, ce carburant, baptisé alors bioGNV ou biométhane, a un bilan carbone inférieur de 80% à celui de l'essence, selon L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Au point que "le GNV notamment sous sa forme renouvelable et propre (le biométhane) est actuellement une solution alternative au diesel et à l'essence plus pertinente que l'électrique", estime Raymond Lang, spécialiste transports et mobilités durables à l'association France nature environnement (FNE), interrogé par LCI.