Voiture, salaires, impôts, revenus, tarifs... : tout ce qui change au 1er janvier 2019

Du côté des hausses, le timbre rouge s'achète désormais à 1,05 euro (augmentant ainsi de plus de 10%) et, pour les achats immobiliers, les taxes qui pèsent sur les assurances-emprunteur sont alourdies. Du côté des baisses, les tarifs réglementés du gaz sont en recul de 1,9%. Les tarifs bancaires, qui auraient dû augmenter, sont finalement gelés et les banques promettent de faire des efforts pour limiter les frais d'incident bancaire facturés aux 3,6 millions de personnes les plus fragiles. En outre, certaines aides, à l'instar du chèque énergie (qui permet de payer les factures de gaz ou d'électricité notamment) sont améliorées aussi bien en ce qui concerne leur montant que leur nombre de bénéficiaires.





