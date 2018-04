Voitures-radars : une question de sécurité avant tout

Les radars privés débarquent sur les routes. Ce vendredi 20 avril, les premières voitures-radars ont commencé à rouler en Normandie. La question qui se pose est la suivant : quelles seront les conséquences de la mise en place de ce nouveau dispositif ? Emmanuel Barbe, délégué interministériel de la Sécurité routière, assure qu'il ne s'agit pas de "pompe à fric", mais avant tout un moyen de réduire les accidents. Selon les statistiques, on compte actuellement 2 000 000 de flashs par an, grâce aux voitures des forces de l'ordre. Avec ces radars privés, le nombre de flashs devrait atteindre 6 000 000 par an.



