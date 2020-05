Votre banque est-elle sûre ? iStock

Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et le confinement des populations observé pas plus d’un milliard de personnes sur la planète, l’économie s’est mise soudainement à tourner au ralenti et les perspectives d’une crise économique majeure se font jour.

Alors que la dernière grande crise en 2008 avait remis en cause la solidité des grands établissements bancaires, avec notamment la faillite hautement médiatique de Lehmann Brothers, qu’en est-il aujourd’hui ? Votre banque est-elle sûre ou pourrait-elle souffrir très durement de la crise ? Nos explications

Ce qu'il faut savoir sur la solidité d'une banque

La solidité d’une banque repose essentiellement sur trois critères, comme n’importe quelle entreprise en fin de compte. D’abord, il conviendra de s’attacher à son bilan : son produit net bancaire (l’équivalent du chiffre d’affaires pour les établissements bancaires) est-il important, quel est le niveau d’endettement, le montant des bénéfices ? Plus les bénéfices sont importants et l’endettement faible, plus la banque est solide. Ensuite, la banque doit afficher une bonne liquidité, c’est-à-dire sa capacité de transformer de la monnaie scripturale (les lignes écrites sur vos différents placements) en monnaie fiduciaire (les billets tangibles que vous avez en poche). Enfin, la taille de la banque entre également en ligne de compte. Plus elle est grosse (nombre de clients et encours gérés), plus elle est solide. Lire aussi notre dossier Quelles sont les banques les plus sûres au monde

Nos conseils pour choisir entre les différentes banques

Il pourrait être tentant de se dire qu’il vaut mieux privilégier une banque traditionnelle ou banque de réseaux qui a déjà fait ses preuves et affiche de longues années d’existence plutôt qu’une banque en ligne. Mais, en réalité, les banques en ligne ne sont pas plus risquées que les banques classiques dont elles sont d’ailleurs très souvent des filiales (Boursorama pour Société Générale, Fortuneo pour le Crédit Mutuel, Hello Bank ! pour BNP Paribas, etc.). Attention tout de même aux neobanques qui pour la plupart n’ont pas de licences bancaires et n’offrent donc pas à leurs clients le même degré de protection. Découvrir également notre comparatif des meilleures banques en ligne

L'info en plus : bénéficier de la garantie bancaire