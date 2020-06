Votre employeur a-t-il le droit de baisser votre salaire à cause de la crise ?

La compagnie Ryanair a proposé à ses salariés Français de baisser leurs salaires sous peine de devoir procéder à des licenciements, selon une information diffusée ce lundi 1er juin par RTL. Les réductions de salaires atteindraient jusqu'à 20% pour les pilotes et 10% pour les hôtesses et stewards. Cette baisse commencerait à partir du 1er juillet et serait progressivement réduite sur 5 ans avant que les salariés retrouvent l'ensemble de leur rémunération.

Un potentiel licenciement sera-t-il malgré tout contestable ?

A mon avis, les salariés qui iraient aux prud'hommes pour contester un licenciement pour motif économique survenu dans ce contexte vont avoir du mal à le faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse (donnant lieu à des indemnités et des dommages et intérêts pour licenciement abusif). Le secteur de l'aérien, dans lequel un retour au trafic d'avant-crise n'est pas prévu avant 2022, est en effet particulièrement sinistré dans cette crise.

Le délai de cinq ans pendant lequel s'exercerait la baisse de salaire, pourrait en revanche être contesté en justice par les syndicats, si entre temps la situation s'améliore. Car si la société se porte mieux, pourquoi continuer de se serrer la ceinture et forcer les salariés à subir une baisse de leur rémunération ?