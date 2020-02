Vous avez un enfant : combien la Caf et les impôts vous versent-ils en moyenne par an ?

Impôts et prélèvement à la source : un an après

Qu'il s'agisse des prestations versées par la Caisse des allocations familiales ou des mécanismes permettant aux parents de réduire le montant de leurs impôts, les dépenses publiques liées aux enfants sont nombreuses.

Concrètement, elles représentent en moyenne entre 3.690 euros et 4.950 euros par an et par enfant de moins de 21 ans, selon une enquête publiée ce vendredi 28 février par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), un organisme rattaché au ministère des Solidarités et de la Santé.