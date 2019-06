Vous employez une garde d'enfant : et voilà Pajemploi +, ce nouveau système qui évite d'avancer la trésorerie

SIMPLIFICATION - Le ministère des Solidarités et de la Santé a présenté ce mardi Pajemploi +. Ce service gratuit et facultatif est proposé aux parents confiant leur(s) enfant(s) à une assistante maternelle ou une garde à domicile. Il présente le double avantage de leur éviter d'avancer l'aide de la Caf et de simplifier la gestion de la paie en vue de l'arrivée (avec un an de décalage) du prélèvement à la source.