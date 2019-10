VRAI/FAUX - Etes-vous bien isolé pour l’hiver ?

Une maison mal isolée est synonyme de consommation énergétique importante et de factures élevées. OMEO vous propose de faire sauter quelques idées reçues afin d’évaluer votre situation et estimer le gain que vous obtiendrez réellement en réalisant des travaux d’isolation.

L’entretien d’une maison a un coût et quand le temps des investissements est venu, il faut faire des arbitrages. En matière d’isolation thermique, on sous-estime bien souvent les économies qui sont réalisées sur le long terme. Avec les experts OMEO, nous démêlons le vrai du faux dans ce domaine.

Une maison mal isolée est synonyme de consommation énergétique élevée, car la chaleur s’échappe à travers les surfaces vitrées, les combles et les interstices du bâti. Pour faire baisser la facture, OMEO vous propose un ensemble de solutions, dont la rénovation des ouvrants grâce au WINDOMEO , l’isolation des combles avec ISOMEO et celle des murs extérieurs. Ces travaux vous permettront d’économiser jusqu’à 30% d’économie sur vos factures d’énergie.

Le rôle de la ventilation est déterminant dans la qualité de l’air intérieur d’un logement. Garante d’une meilleure santé, la qualité de l’air n’est optimale que si le niveau d’humidité est faible. L'isolation thermique et la ventilation devant être réalisées dans une même phase, OMEO vous propose des solutions de déshumidification des murs grâce à AEROMEO . Cette ventilation positive bannira la condensation et les moisissures de votre intérieur.

Pour être efficace, l’isolation d’une maison doit être pensée dans sa totalité par des experts compétents. C’est le cas des professionnels qualifiés d’OMEO. Au cours de ses 10 ans d’expérience, la société, partenaire d’Engie, a su satisfaire plus de 16.000 clients et affiche l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. De plus, soucieux du suivi de ses clients, OMEO garantit le même interlocuteur du premier rendez-vous à la fin des travaux. Enfin, la société dispose de la garantie RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), une qualification garantissant le strict respect d’une charte de qualité et qui est requise pour bénéficier de l’aide financière de l’état.