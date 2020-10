Y aura-t-il des ruptures de stock de jouets à Noël ?

Les grandes enseignes de jouet ont le sourire, les petites aussi. Les ventes ont bondi de 20% tous magasins confondus. Certains jouets sont déjà en rupture de stock. En bout de chaîne, les fabricants s'activent pour fournir les magasins. Beaucoup comptent tirer profit de la situation et parient sur un meilleur Noël que l'année dernière, mais rien n'est gagné. Les deux prochains mois seront décisifs pour tout le secteur.



C’est l’une des conséquences inattendues des longues semaines de confinement, de nombreuses familles ont redécouvert les plaisirs des jouets et des jeux de société.

Ne sachant pas de quoi l’avenir sera fait, certains se ruent déjà dans les magasins pour faire le plein de puzzles et autres casse-têtes. Plusieurs jeux pourraient donc être rapidement en rupture de stock.

Terminés les écrans, depuis le confinement, les familles sortent désormais les jeux de société, ou encore les activités manuelles. "C'est un moment de détente pour tout le monde, on profite ensemble, on s'amuse", raconte Marine, une mère de famille.

Mais elle et ses filles ne sont pas les seules à se ruer dans les magasins de jouets. "Le fait d'avoir été privé, on dépense un peu plus", explique une acheteuse. Résultat, depuis le déconfinement le marché du jouet est en hausse de 15% par rapport à l'année dernière. En tête des ventes, les puzzles et jeux de société. Dans l'enseigne spécialisée, King Jouet, l'augmentation est par exemple de 30%. "C'est une tendance qui se prolonge ces dernières semaines. La question qu'on se pose, c'est : 'est-ce que les gens finalement utilisent le budget qu'ils auraient pu consacrer aux jouets pendant le confinement pour venir en acheter maintenant ?', ou 'est-ce qu'ils sont en anticipation des achats de Noël ?', ça malheureusement on ne le sait pas", avance Patrick Joncteur Monrozier, le directeur du pôle clients chez King Jouet.