Yuka, Y’a quoi dedans, Open Food Facts… Les applis alimentaires changent-elles vraiment notre façon de faire les courses ?

PLUS SAIN - La volonté de bien manger est devenu une priorité pour bon nombre de familles. Résultat, un Français sur quatre utilise une application pour évaluer la qualité nutritionnelle des aliments, selon un sondage Ifop. Cette nouvelle pratique a-t-elle pour autant bouleversé nos habitudes de consommation ? Pas si sûr. Reportage dans une enseigne de grande distribution à Paris...

Que ce soit Yuka, l'application aux 10 millions d'abonnés, Y'a quoi dedans ?, lancée par Système U, ou encore, Open Food Facts, la pionnière, les coachs nutritionnels virtuels qui décortiquent la composition des aliments et distribuent les bons et mauvais points se multiplient à la vitesse de l'éclair. Tout comme l'intérêt du public. Selon un sondage Ifop pour la société Charal*, publié ce jeudi 17 octobre, 1 Français sur 4 dégaine désormais son smartphone pour faire ses courses et ils ont 76% à les utiliser depuis moins d'un an. Mais qui sont ces stakhanovistes du bien manger ? Pour l'Ifop, cela concerne plus particulièrement les femmes (57%), âgées de 35 ans et plus (74%), CSP+ (27%), et habitant Paris ou la région parisienne (23%).

Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons dans une enseigne de grande distribution, Porte d'Auteuil à Paris. Entre le rayon frais et les viennoiseries, nous scrutons le moindre comportement suspect. A savoir toute personne avec un paquet de gâteau ou un plat cuisiné à la main passant plus de 3 minutes à lire chaque étiquette. Premier constat, il n'y en a pas tant que ça. Nous décidons donc de nous diriger vers la première mère de famille poussant un caddie : "J'achète ce qui me fait envie ; la composition n'est pas vraiment une obsession pour moi", dit-elle. "Je ne me pose pas vraiment de questions. Je fais confiance au packaging", lance une autre. Ça commence mal.