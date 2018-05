Zoom sur l'essor des achats sur Internet

Les Français sont champions d'Europe des achats en ligne. Plus de 20 milliards d'euros y ont été dépensés au premier trimestre 2018, soit 13% de plus par rapport à 2017. A Caen, dans le Calvados, les commerçants traditionnels peinent de plus en plus à garder leurs clients face à l'essor du e-commerce. Néanmoins, certains d'entre eux choisissent de s'adapter au changement d'habitudes des Français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.