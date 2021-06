5 conseils pour éviter les arnaques aux locations de maisons de vacances

VOTRE ARGENT - Jean-Pierre Pernaut et son équipe abordaient notamment samedi dans "Jean-Pierre et vous – Votre argent", les arnaques aux locations de maisons de vacances. Prix beaucoup trop bas, contacts directs, informations invérifiables… Il existe quelques astuces permettant de réserver une maison de vacances sans se stresser. La clé : méfiez-vous du trop parfait.

En mars dernier, deux youtubeurs britanniques ont réussi à louer une maison de poupée via une plateforme de location en la faisant passer pour une luxueuse villa du XVIIIe siècle. Comment ? Tout simplement en illustrant leur annonce avec des photos très réaliste des pièces la maison en plastique. En France, 122 victimes ont déjà porté plainte contre la plateforme Abritel HomeAway, pour un préjudice cumulé dépassant 500 000 euros. Avec la généralisation des réservations sur Internet, les arnaques se multiplient et les victimes pourraient se compter par milliers. Comment échapper à ces mauvaises surprises ? Voici quelques astuces pour contourner les pièges.

Attention aux prix extrêmement bas

D’abord, méfiez-vous des offres particulièrement alléchantes. Une villa haut de gamme dans une station balnéaire telle que Biarritz, l’Île de Ré, Cannes ou Calvi ne se négocie jamais à moins de plusieurs milliers d’euros la semaine, surtout si elles comportent une piscine ou un cours de tennis. Commencez à vous inquiéter si la semaine de la location souhaitée coûte 15 % de moins que ses concurrentes similaires sur le marché.

Passez par une plateforme

Oubliez de négocier directement avec des particuliers. Privilégiez les plateformes ou les agences de voyage, contrôlées, qui peuvent se faire sanctionner en cas d’écart. Jean-Pierre Mas, président de la société Sélectour et responsable du syndicat "Les Entreprises du Voyage", rappelle, dans l'émission "Jean-Pierre et vous" sur LCI, que les voyagistes disposent de conditions générales strictes et de fonds de garantie solides : "Nous connaissons ce que nous vendons, nous sélections les offres et vous aurez la garantie de vous faire rembourser ou reloger en cas de problème."

Ne discutez jamais directement avec votre loueur

Même sur les plateformes, des particuliers peuvent vous demander d’échanger par mail ou téléphone en direct. Fuyez les annonces avec les messages du type : "Veuillez ne pas réserver avant de me contacter", "Veuillez me contacter pour obtenir les dates disponibles", ou encore "Toutes les réservations sans contact préalable seront annulées." Même chose pour le paiement : réglez via la plateforme et jamais directement le loueur par virement par exemple. Dans ce cas-là, vous ne pourrez plus vous défendre auprès de la plateforme qui n’aura pas enregistré votre réservation. S’agissant du paiement, ne payez jamais plus de la moitié de la somme demandée pour réserver.

Prenez votre temps

Comparez, réfléchissez à votre budget et ne foncez pas sur la première annonce venue. Ne tombez pas non plus dans le piège des messages du type : "Plus qu'une seule chambre disponible" ou "12 personnes regardent actuellement cet hébergement". Il s’agit de mensonges pour vous tromper.

Renseignez-vous sur l’annonce

Enfin, si une annonce vous plaît, copiez-collez les informations dont vous disposez sur des moteurs de recherche : lien de l’annonce, adresse avoisinante ou photo. Méfiez-vous des fautes d’orthographe. Lisez les avis publiés par des vacanciers qui ont expérimenté les lieux. Chaque samedi à partir de 13h30 sur LCI (Canal 26), Jean-Pierre Pernaut répond aux questions des Français en matière d'argent et de consommation : dépenses, arnaques, argent public, impôts, argent du jeu ou du rêve, sont autant de sujets auxquels s'intéressent Jean-Pierre Pernaut, et les journalistes spécialistes de l'économie de LCI. Cette semaine, zoom sur les jeux d’argent qui grimpent en flèche, les pièges de la location longue durée avec option d’achat ou encore la vente de châteaux. Une émission à voir dans son intégralité dans la vidéo en tête de cet article.

Geoffrey Lopes Twitter

