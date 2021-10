Aquitaine : voici la cacahuète de Soustons, la plus prisée au monde

Elle est la cacahuète la plus prisée au monde, tous les grands chefs se l'arrachent pour son goût et sa qualité : la cacahuète de Soustons, cultivée dans les Landes par une seule et même famille, est en train d'être récoltée. Nous avons suivi cette récolte, qui a lieu tous les ans entre le début et la mi-octobre.

Semée début mai, elle produit au bout d'un mois une petite fleur qui s'autoféconde, avant de donner naissance aux cacahuètes qui poussent sous la terre. Cultivée sur un terrain sableux qui lui donne un petit goût sucré, elle est aussi moins grasse que les cacahuètes américaines ou chinoises.