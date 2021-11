Assurance-vie : quel contrat pour doper le rendement ? AdobeStock

INVESTIR - C’est un fait l’assurance-vie en fonds euros a perdu de son attractivité depuis des années. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il fait délaisser l’assurance-vie. Il existe en effet des contrats aux rendements plus avantageux que le fonds euros. Explications.

Avec plus de 50 millions de contrats, l’assurance-vie est le placement dont l’encours est le plus important. Cependant le rendement du fonds en euros déçoit de plus en plus d’années en années. Une nouvelle tendance se profile pour dynamiser le rendement de son contrat d’assurance-vie : la SCPI en assurance-vie. Pourquoi investir en SCPI en assurance-vie ? Quel contrat d’assurance-vie SCPI choisir ? Quelles sont les astuces pour augmenter le rendement de son assurance-vie ?

Pourquoi faut-il éviter le fonds en euros des contrats d’assurance-vie ?

Avec les contrats d’assurance-vie en fonds euros, il est en théorie impossible de perdre de l’argent. Mais il ne s’agit là que de théorie. En effet, le rendement du fonds en euros est aujourd’hui inférieur à l’inflation. Il fait donc potentiellement perdre du pouvoir d’achat aux épargnants chaque année. Cette tendance ne semble pas prête de s’arrêter. Dans ces conditions, est-il vraiment utile et judicieux de placer son argent sur un contrat d’assurance-vie en fonds euros ? N’existe-t-il pas d’autres contrats d’assurance-vie plus compétitifs ? N’oublions pas que l’assurance-vie n’est qu’une enveloppe fiscale, une enveloppe qui peut contenir différents types d’actifs. Comme le rappelle Véronique Baron, l’une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne immobilière : "Les contrats d’assurance-vie ont été créés pour offrir un cadre avantageux à l’épargne des Français, pas pour perdre de l’argent. C’est pour cela que de plus en plus d’investisseurs nous contactent au 01.44.56.00.23 pour répondre à la question suivante : comment concilier assurance-vie et rendement ? La réponse à cette question est simple : il faut mixer SCPI et assurance-vie." Il est impératif de dynamiser son assurance-vie en y insérant autre chose que du fonds en euros. Les SCPI en assurance-vie semblent être une alternative toute trouvée avec une prise de risque modérée pour un rendement bien plus attractif, pouvant aller jusqu’à 6 %.

Pourquoi faut-il investir en assurance-vie SCPI ?

Les SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier investissent exclusivement en immobilier. Les sociétés de gestion qui gèrent l’ensemble des SCPI du marché achètent des actifs pour le compte des associés des SCPI de rendement. Il peut s’agir à la fois d’immobilier d’entreprise (bureaux, murs de commerces, entrepôts, locaux d’activités, immobilier en lien avec la santé et avec l’éducation…) mais aussi d’immobilier d’habitation. Les actifs faisant partie du patrimoine des SCPI peuvent être localisés bien sûr en France, mais aussi en zone euro ou dans le reste du continent européen. Il en découle une mutualisation inégalée permettant de mutualiser au maximum les risques du marché immobilier. Contrairement aux fonds en euros des assurances-vie, les SCPI de rendement rapportent vraiment. Ainsi, les meilleures SCPI de rendement ont un rendement annuel qui oscille autour de 6 % par an. C’est pour cela que mixer SCPI et assurance-vie a du sens. Toutefois, il n’est pas possible de n’acheter que des SCPI dans son contrat d’assurance-vie. Ce n’est pas grave puisqu’il est aussi recommandé d’acheter d’autres actifs comme des Sicav et des fonds communs de placement. Ainsi, sur le long terme, placer son argent dans un contrat d’assurance-vie détenant des SCPI permettra d’augmenter son pouvoir d’achat et son patrimoine. "Un bon contrat d’assurance-vie SCPI est aujourd’hui une excellente alternative pour obtenir du rendement sur son épargne avec une prise de risque assumée. La composition exacte de ces contrats d’assurance-vie SCPI va dépendre du profil de l’épargnant" explique Laurent Fages, consultant senior à La Centrale des SCPI, la plateforme leader de la SCPI.

Quelles SCPI faut-il privilégier dans son contrat d’assurance-vie SCPI ?

Il faut d’abord noter que toutes les SCPI ne sont pas éligibles aux contrats d’assurance-vie. Cela découle de la volonté de certaines sociétés de gestion de SCPI mais aussi de certaines compagnies d’assurance. Cela n’est toutefois pas contraignant puisque le choix des SCPI pouvant faire partie d’un contrat d’assurance-vie est important. Afin de bien connaître le monde des SCPI avant de porter son dévolu sur tel ou tel contrat d’assurance-vie, il faut se renseigner auprès de spécialistes des SCPI. Ainsi que le note Laurent Fages, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI : "L’achat de SCPI par le biais d’un contrat d’assurance-vie est une solution d’épargne vraiment pérenne qui offre du rendement et la possibilité de transmettre son capital à ses héritiers. Notre connaissance du marché des SCPI permet à nos clients de ne pas se tromper dans le choix de leurs SCPI." Pendant de très nombreuses années, les SCPI et l’assurance-vie étaient antinomiques. Et puis, peu à peu, les épargnants ont compris les avantages à placer leurs SCPI dans leur contrat d’assurance-vie. Cela demeure très simple et très peu onéreux puisqu’il est possible d’y parvenir avec quelques milliers d’euros. En tout état de cause, il vaut mieux acheter des SCPI dans son contrat d’assurance-vie en unités de compte que placer son argent dans un contrat d’assurance-vie en fonds euros. Pour les investisseurs récalcitrants, il est toutefois loisible de posséder deux contrats d’assurance-vie, l’un en fonds euros et l’autre composé de SCPI. Après quelques années, ils pourront comparer les performances respectives et faire leurs compte. Nul doute que ce sera à l’avantage des contrats d’assurance-vie comportant des parts de SCPI. Comme pour tout placement, il demeure fondamental de se faire conseiller sur son choix de SCPI avant de prendre la moindre décision. Pour ce faire, il est judicieux de demander conseil à des spécialistes des SCPI tels ceux de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23). Leur indépendance constitue le gage de leur crédibilité et ils y tiennent tout particulièrement. L’assurance-vie fait partie de l’inconscient collectif français. C’est un placement connu de tous les épargnants et reconnu. En investissant en SCPI dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, les investisseurs seront certains de la pertinence de leur choix : le choix de la performance et d’une transmission réussie de son patrimoine. "Les SCPI, acquises en direct ou en assurance-vie SCPI, se positionnent indéniablement comme le placement le plus à même de booster le rendement de l’épargne des Français. Et ça, les investisseurs l’ont bien compris, puisque nous assistons à une vraie ruée sur la SCPI qui s’amplifie d’années en années" conclut Véronique Baron, associée de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com / 01.44.56.00.23).

Avertissement L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers. Avant toute décision d’achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d’être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial. Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.