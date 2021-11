Assurance-emprunteur : la suppression du questionnaire de santé peut-elle se généraliser ?

Cette décision est-elle si surprenante ?

Sandrine Allonier : il faut reconnaître que c’est une décision historique. C'est la toute première fois qu’une banque propose ça : assurer un emprunt immobilier sans en passer par un questionnaire de santé est inédit. Et c'est d'autant plus inattendu dans un contexte qui avait plutôt conduit à une "démutualisation". Je m’explique : avec l’ouverture à la concurrence, il y avait plus de risques que les jeunes prennent une délégation d’assurance, et les banques ont réagi en développant un système de tarifs différenciés pour attirer cette clientèle. Les tarifs appliqués ont été découpés par catégorie d'âge : là où il n'y en avait en général que trois, on les a multipliées. Avec des catégories étroites de 30 à 35 ans, ou de 36 à 45, les banques étaient à l'offensive, les prix étant mécaniquement plus bas pour les jeunes, statistiquement moins susceptibles d'être touchés par la maladie.

Cette initiative d'abandon du questionnaire de santé "re-mutualise" d'une certaine façon les coûts de l'assurance de prêt. C’est donc une décision historique et un signal positif. Vraisemblablement, ce n’est pas non plus un coup de pub, puisque cela concerne seulement leurs clients depuis au moins 7 ans : ça ne va donc pas forcément leur attirer de nouveaux clients. Ils sont là pleinement dans leur rôle de banque mutualiste, ce qui est plutôt positif en terme d’image.