Assurance habitation : d’une région à l’autre, les prix vont du simple au double

VOTRE ARGENT - Jean-Pierre Pernaut et son équipe ont notamment abordé samedi dernier dans "Jean-Pierre et vous – Votre argent" les assurances habitations. Des différences de prix, parfois du simple au double, existent entre les régions en fonction des "risques" climatiques ou de cambriolages.

Tout le monde sait qu’il existe de fortes disparités culinaires, culturelles, économiques, météorologiques ou de transports entre les régions françaises. On le sait moins, mais le magazine UFC-Que Choisir a révélé en 2020 que locataires et propriétaires de leur logement ne payent pas les mêmes sommes pour leur assurance habitation selon leur lieu de résidence.

Preuve par l’exemple

En exemple, Que Choisir compare l’assurance d’un appartement équivalent de 5 pièces. Pour ce faire, 25 organismes représentant 95 % du marché ont été testés. Résultat, en moyenne, l’assurance habitation coûtera 381 € à Nantes, 500 € en Île-de-France, et 570 € à Montpellier. D’après l’étude du magazine, un appartement coûte en moyenne 230 € en Île-de-France, région la plus chère, pas loin de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et c’est dans l’Ouest que vous paierez le moins (139 € en Bretagne). Il faut compter un peu davantage pour les maisons : 300 € en moyenne en Île-de-France, 209 € en Bretagne. Maison ou appartement, la hiérarchie régionale reste respectée.

Quelles sont les "risques" qui augmentent la facture ?

Grégory Caret, Directeur de l’Observatoire de la consommation d’UFC-Que Choisir, regrette, dans l'émission "Jean-Pierre et vous" sur LCI, l’opacité des assureurs. "Chaque assurance fait sa loi, il n’existe pas vraiment de mutualisation des risques." En somme, les sinistralités les plus citées par les assureurs concernent les risques climatiques (inondations, orages, vents forts) et les cambriolages. Or, les dégâts ne sont pas répercutés de la même façon selon les régions. La Méditerranée, très touristique et encline à de grandes catastrophes naturelles, se voit sanctionnée par les assureurs. Le magazine n’a pas trouvé de chiffres viables pour la Corse, mais la région insulaire continuerait à exploser les prix : les assureurs répercutent un risque attentat, même s’il n’y en a plus eu depuis de nombreuses années.

Comment réduire sa facture ?

Pour déterminer le prix d’une assurance habitation, certains critères demeurent les mêmes pour tous : surface, lieu, dépendances (caves, garages), nombre de personnes vivant dans le logement, etc. D’autres peuvent vous aider à diminuer la facture : les assurances prennent en compte l’installation de système de télésurveillances ou d’alarme. Grégory Caret conseille de comparer les options : responsabilité civile, garantie de remboursement des objets de valeur en cas de sinistre, protection d’outils numériques et informatiques, etc. Vous pouvez parfois payer un tout petit peu plus cher et disposer de meilleures garanties.

Vers une baisse des prix ?

En 2020, nous avons passé la majeure partie de notre vie de confiné à notre domicile. Résultat, la sinistralité a plongé : selon une étude du courtier Réassurez-moi, les cambriolages ont chuté de 75 % en France pendant le premier confinement et les dégâts des eaux de 30 %. Pour les assureurs, le coût des sinistres a baissé de 25 %. À voir si les assureurs feront profiter leurs clients d’une baisse des cotisations. Chaque samedi à partir de 13 h 30 sur LCI (Canal 26), Jean-Pierre Pernaut répond aux questions des Français en matière d'argent et de consommation : dépenses, arnaques, argent public, impôts, argent du jeu ou du rêve, sont autant de sujets auxquels s'intéressent Jean-Pierre Pernaut, et les journalistes spécialistes de l'économie de LCI. Cette semaine, zoom sur les monnaies locales, les très chères balades en mer sur des yachts ou encore ces nouvelles grandes régions qui coûtent finalement plus d’argent que les anciennes. Une émission à voir dans son intégralité dans la vidéo en tête de cet article.

Geoffrey Lopes Twitter

