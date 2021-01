Assurance-vie : est-il encore pertinent de miser sur le fonds euros aujourd’hui ?

ÉPARGNE - L’assurance-vie en fonds euros a vécu ses beaux jours dans les années 1990 et 2000. Depuis, les rendements baissent d’année en année. Faut-il pour autant délaisser ce produit d’épargne ?

Les assureurs, depuis fin décembre, communiquent tour à tour sur le rendement de leurs fonds euros. Cette annonce des résultats devrait se poursuivre jusqu’en février. Cette année encore, les assureurs ne sont pas pressés de publier des résultats en baisse par rapport à l’année précédente, même si la profession est habituée à cet exercice puisque le rendement moyen du fonds euros est en baisse continue depuis 20 ans déjà. Mais qu’est-ce que le fonds euros au juste ? Quels facteurs influent sur son rendement ? Qu’en est-il de ce dernier en 2020 ? Comment tirer le meilleur parti du fonds euros ? Outre, le fonds euros, sur quels autres critères fonder sa sélection pour choisir la meilleure assurance-vie ?

Ce qu'il faut savoir sur le fonds euros de l’assurance-vie en 2021

Le fonds euros est la poche sécurisée du contrat d’assurance-vie. Majoritairement investi en obligations et garanti en capital, ce fonds est géré par un assureur qui détermine sa composition. Il existe plusieurs types de fonds euros : fonds euros classique, fonds euros dynamique, fonds euros immobilier, etc. selon le poids des différents actifs qui le composent. Retenez tout de même que les obligations représentent l’essentiel de la composition des fonds euros. Par conséquent, la faiblesse des taux directeurs des banques centrales que nous connaissons actuellement pèse sur le rendement du fonds euros. Celui-ci devrait encore connaître une baisse en 2020 pour atteindre en moyenne un rendement de 1,10 % à 1,20 % contre 1,40 % en 2019. Cependant, les meilleurs fonds euros pourront afficher des taux bien plus élevés : 2,10 % par exemple pour le fonds Sécurité Infra Euro de Oradéa Vie. À l’inverse, les plus mauvais pourront afficher des taux bien inférieurs, voire même nul comme le fonds euros Sécurité Target Euro, toujours de l’assureur Oradéa Vie. Découvrez notre article Assurance vie : quels fonds euros privilégier ?

Nos conseils pour tirer parti du fonds euros

D’abord, évidemment, vous devrez choisir un contrat qui propose un fonds euros attractif, qui présente un rendement supérieur à la moyenne. Les meilleurs fonds euros peuvent même afficher un rendement supérieur à 2 %. Vous pouvez bien sûr guetter les annonces des assureurs ou de la fédération française de l’assurance durant les semaines à venir pour vous tenir au courant des fonds euros présentant les meilleures performances. Mais sachez d’ores et déjà que les grands gagnants sont, de manière générale, les fonds euros des banques en ligne, des courtiers assurance-vie en ligne et des mutuelles Ensuite, pour véritablement tirer parti du fonds euros, il est important de le considérer pour ce qu’il est réellement : un fonds garanti en capital qui apporte sécurité et stabilité à votre contrat. Mais il n’est pas l’alpha et l’omega et ne doit surtout pas représenter la totalité de votre capital placé en assurance-vie. Il conviendra en effet de ne pas se limiter au fonds euros et de déterminer quelle somme y consacrer en prenant en compte son aversion au risque et son horizon d’investissement. Lire aussi notre article Où placer son argent en 2021 ?

L'info en plus : les autres critères à prendre pour choisir son contrat d’assurance-vie