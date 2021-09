Automobile : pourquoi les prix des occasions flambent ?

La première raison provient du manque de voitures neuves sur le marché. Impossible pour les constructeurs de trouver suffisamment de puces électroniques et de semi-conducteurs. Conséquences, beaucoup d’usines ne produisent plus et les délais avant d’obtenir sa voiture neuve peuvent atteindre un an. Beaucoup de ménages qui avaient prévu de renouveler leur véhicule préfèrent investir sur une voiture d’occasion plutôt que d’attendre.

Les évolutions électroniques et écologiques font grimper la facture des voitures neuves. De plus en plus connectées, dotées d’outils filtrant les particules fines, elles deviennent très sophistiquées et demandent davantage de matériaux rares et chers. Les constructeurs ne peuvent pas se permettre de vendre une voiture neuve incapable d’accéder aux zones à faibles émissions mises en place dans beaucoup de villes. Or, les automobilistes ne répondent pas et se détournent du neuf, comme le confirme Flavien Neuvy, économiste et directeur de l’Observatoire Cetelem : "Le nombre de ménages qui achètent une voiture neuve baisse d’année en année. Aujourd’hui seuls 3 % des ménages renouvellent leur véhicule chaque année contre 7 % au milieu des années 1990. Les Français gardent leur auto plus longtemps ou s’orientent vers l’occasion. En France, l’achat d’un modèle neuf tourne à 25 000/26 000 € en moyenne."