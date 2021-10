Crédit immobilier : les clés pour obtenir le meilleur taux

1,05 %. Il s’agit du taux d'intérêt moyen, toutes durées et toutes banques confondues, pour un crédit immobilier. En septembre, d’après les chiffres mensuels de l’Observatoire Crédit Logement CSA, les taux moyens tournaient autour de 0,87 % pour un crédit de 15 ans, de 0,99 % pour 20 ans et de 1,16 % pour 25 ans. Historiquement bas depuis des mois, ils pourraient cependant repartir à la hausse avec la reprise de l’inflation et une surveillance plus accrue des crédits immobiliers délivrés par les banques. En attendant, cela ne coûte quasiment plus rien d’emprunter et les Français se pressent de demander des crédits pour une durée moyenne de 233 mois (19 ans et 5 mois), là encore un record.

Est-ce pour autant le moment d’acheter ? Si les courtiers répondent généralement que c’est toujours le moment, Sandrine Allonier, responsable communication du courtier en crédit immobilier Vousfinancer, tempère : "Les prix grimpent ou se maintiennent partout à des niveaux très élevés. Si le télétravail finit par perdre du terrain, certaines habitations en périphérie ou dans des villes moyennes pourraient subir d’importantes décotes. La chute des taux d’intérêt fait mécaniquement baisser le taux d’usure (taux d’intérêt maximum, majoré d’un tiers par rapport au taux moyen sur le dernier trimestre, que la banque peut légalement proposer). Les emprunteurs les plus fragiles (seniors, handicapés, malades chroniques) peuvent se retrouver exclus du marché. Le haut conseil de stabilité financière vient également de graver dans le marbre l’obligation pour les banques de limiter l’emprunt à 35 % d’endettement par rapport au salaire net sur 25 ans (27 dans le neuf). Les primo-accédants, avec un apport limité, pourraient en pâtir."

Pas question de décourager les investisseurs pour autant. Sandrine Allonier rappelle que les banques veulent toujours prêter, même en fin d’année : "Les banques ne sont pas limitées puisqu’elles reportent les prêts signés lors du dernier trimestre sur le bilan de l’année suivante. Elles profitent d’un effet de liquidité et elles peuvent faire des propositions plus intéressantes." Que faut-il faire pour obtenir le meilleur taux possible ? Préparez avec attention votre dossier et maîtrisez les conditions d’octroi du prêt.