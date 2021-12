Bientôt des visages d’Européens et Européennes célèbres sur nos billets de banque ?

"Après vingt ans, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s’en sentir plus proches", fait ainsi valoir Christine Lagarde , directrice de la BCE depuis maintenant deux ans.

Actuellement, ce sont des fenêtres, des portails et des ponts qui ornent les billets de la zone euro. Cependant, ce thème, dénommé "Époques et styles architecturaux", a souvent été critiqué pour sa "froideur technocratique", soulignent Les Échos. Le gouvernement français s'est par ailleurs plusieurs fois positionné pour des visages d'Européens et d'Européennes célèbres, à l'image des billets en dollars, en livres ou en yens.

Pour la BCE, un nouveau graphisme serait également l'occasion de renforcer la confiance en l'utilisation d'une monnaie physique, à l'heure où les paiements sans contact avec la monnaie, notamment via la carte bancaire, sont de plus en plus privilégiés en cette période de crise sanitaire. "Nous voulons mettre au point des billets en euros auxquels les Européens peuvent s’identifier, et qu’ils seront fiers d’utiliser comme monnaie", a affirmé Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE.