Black Friday : peut-on vraiment faire de bonnes affaires ?

L’évènement, non régulé, s’est progressivement installé dans le paysage commercial français. 77 % des acheteurs profitent du Black Friday pour faire leurs cadeaux de Noël. Ils disposent d’un budget moyen de 298 €. Mais des marques, à l’instar de Faguo ou Nature & Découvertes choisissent de le boycotter. Ils cherchent à lutter contre les fausses promotions, la consommation de masse et veulent protéger les petits commerces davantage pénalisés par cette fenêtre de rabais. Mais peut-on vraiment faire de bonnes affaires ?

Ne vous fiez pas aux annonces alléchantes de grandes enseignes qui vous font miroiter des -70 % voire plus. Elles ne peuvent pas se permettre de vendre à perte et usent de stratagèmes plus ou moins tortueux pour vous proposer de tels rabais. Grégory Caret, Directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC-Que Choisir, assurent que des commerces augmentent leurs prix quelques jours avant le Black Friday. Ils donnent l’impression de proposer une offre inratable alors que le prix revient tout juste à sa valeur de départ. L’analyste ajoute : "D’autres commerces affichent le prix du concurrent pour montrer à leur client qu’ils restent moins chers." Il regrette que ces pratiques déloyales ne soient pas sanctionnées et assure qu’elles font augmenter le prix de référence.