Bourse : est-ce le moment de vendre ou d’acheter des actions ?

Gagner de l’argent en se tournant les pouces. Un rêve pour certains, une ambition pour d’autres. Pour prétendre y parvenir, les uns jouent au loto, les autres achètent de l’immobilier à louer tandis que les plus téméraires investissent en bourse. Ces parieurs quels qu’ils soient partagent le goût du risque. Certes, acheter des actions peut rapporter gros, mais il faut accepter le risque de perdre. En fonction de la conjoncture, l’évolution de la demande ou du pouvoir d’achat, le prix et la disponibilité des matières premières, des instabilités militaires, des catastrophes naturelles, des entreprises en procès, etc., les cours boursiers peuvent fluctuer très fort et très vite. Attention, à l’instar de tout jeu d’argent, investir en bourse peut se révéler addictif : méfiez-vous du piège de l’achat et de la vente frénétique. D’autant qu’aujourd’hui, vous pouvez acheter et vendre le plus simplement du monde via des applications sur votre smartphone.

Le CAC 40, qui rassemble les quarante premières valeurs boursières françaises, flirte aujourd’hui avec les 7 000 points, un plus haut historique. La place boursière parisienne a gagné près de 30 % en un an. De quoi donner envie aux néophytes de se lancer et aux actionnaires de vendre pour récupérer leurs gains. 410 000 nouveaux boursicoteurs français ont sauté le pas l’an dernier. Que doivent-ils faire maintenant ?