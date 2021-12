Calendrier de l'Avent : une tradition qui marche toujours pendant les fêtes de Noël

Qui dit 1er décembre, dit première case à ouvrir dans le calendrier de l'Avent. Une tradition incontournable au moment des fêtes. Il y a bien sûr celui avec les chocolats à l'intérieur pour les enfants, mais il en existe de différentes sortes pour les adultes : au thé, au café, au whisky... Et il n'y en a pas que pour les gourmands, comme on vous le révèle dans notre chronique en tête d'article. Certains calendriers, plus insolites, proposent des bougies parfumées ou encore du CBD. Il y en a pour tous les âges et pour tous les prix.